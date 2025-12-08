台積電今年最後一次除息12/11登場 184萬股東喜迎「秒填息」行情

【記者呂承哲／台北報導】全球晶圓代工龍頭台積電將於本週四（11日）進行除息，為今年第二季現金股利每股新台幣5元，預計將發出約1296億元，目前持有台積電股票的股東人數來到184.83萬將受惠，而2025年第3季現金股利每股6元，將於2026年3月17日配發，再創季配息以來最高紀錄。

根據歷史數據顯示，從2019年改成季配息以來，共計25次除息有19次當日除息就填息，最長的填息紀錄則是在2020年9月17日每股除息2.5元，花了15個交易日才填息。今年6月12日每股除息4.5元，則是受到市場震盪影響，花了10個交易日才順利填息。

廣告 廣告

隨著本週即將召開FOMC利率決策會議，根據CME的FedWatch工具來看，市場高度預期美國聯準會（Fed）將降息1碼，有望激勵股市進一步上揚，加上近期台股築底反攻，有望台積電除息當日再度上演秒填息行情。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

看好明年繼續降息！美股道瓊漲104點 台積電ADR收紅

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

