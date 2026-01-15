台積電今年資本支出成長27%起跳 估520至560億美元

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）晶圓代工龍頭台積電今天下午在法人說明會中表示，因應5G、人工智慧（AI）、以及高效能運算（HPC）等應用需求強勁，台積電持續投資因應客戶需求，今年資本支出估約520億美元至560億美元，相較於2025年實際資本支出409億美元，成長27%至37%。

台積電財務長黃仁昭指出，今年資本支出約60%至80%用在先進製程技術，10%用在特殊製程技術，10%至20%用在先進封裝測試、光罩生產和其他項目等。

廣告 廣告

根據資料，台積電去年第4季資本支出規模115.1億美元，較去年第3季資本支出97億美元增加18.6%，較2024年同期資本支出112.3億美元增加2.5%。台積電去年累計資本支出約409億美元，較2024年297.6億美元大增37.4%。

若以新台幣計價，台積電去年第4季資本支出3569.1億元，較去年第3季資本支出2874.5億元成長24.1%，比2024年同期3619.5億元微減1.4%。去年資本支出達1兆2724億元，較2024年9560億元成長33.1%。

展望未來資本支出，黃仁昭指出，台積電每年資本支出會跟著業務成長機會持續投資。（編輯：楊凱翔）1150115