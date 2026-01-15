台積電今年資本支出 飆新高 預期520-560億美元

台積電（2330）昨（15）日公布今年預期資本支出520-560億美元（約新台幣1.64兆元到1.76兆元），再創新高，遠超過先前法人預估450-500億美元區間。

台積電董事長魏哲家說，過去三、四個月他親自和客戶溝通，確認需求是真實的，客戶回答相當讓人滿意，甚至展示AI讓業務健康成長以及帶來獲利豐沛回報的證據。

魏哲家幽默說：「我還仔細看了他們的財報，他們都很賺，聽起來都比台積電好。」引發現場笑聲。魏哲家也說，台積電先進製程產能非常吃緊，在美國也持續拉升產能以彌平客戶需求落差。

廣告 廣告

台積電說明，資本支出將持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰。今年資本支出約70~80%將用於先進製程技術；大約10%用於特殊製程技術；另外約10-20%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。預期2026年折舊費用相較於前一年將增加高段十位數（highteens）百分比，主因2奈米製程技術量產所致。

台積電2024年資本支出298億美元，2025年實際為409億美元，2026年資本支出預估介於520億至560億美元之間，年增約27-36.9%。台積電也重申，即便在2026年投入如此規模的資本支出以投資未來成長，仍將致力於為股東帶來獲利成長。

台積電強調，最重要的責任是支持客戶的成長。台積電過去五年資本支出就高達1,670億美元，研發投入達300億美元，近三年資本支出達1,010億美元，預計未來三年還會顯著增加。對於台積電而言，持續投資前沿、特殊和先進封裝技術以支持客戶成長，獲得可持續的健康回報至關重要。

台積電也說，先進製程的成本不斷上升，製造成本日益增加也是挑戰。例如設備工具的成本變得更加昂貴，製程複雜性增加，建造每月產能達1,000片晶圓的2奈米製程所需之資本支出顯著高於3奈米製程，預期A14製程資本支出花費將會更高。同時也面臨來自全球製造足跡拓展、針對特殊製程技術的新投資，以及通貨膨脹成本等的額外成本挑戰，上述因素都導致資本支出增加。

【看原文連結】

更多udn報導

台中11歲童大叫一聲驟逝 檢解剖初判這原因身亡

結婚4年心碎…拚試管卻揪出尪｢私生活秘密｣ 人妻崩潰

｢台北最好吃｣巷內水餃店塞滿日韓客 老饕揭原因

才爆砍中央社員工年終 胡婉玲突住院｢迎雙腎一管考驗｣