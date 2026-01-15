台積電今法說！ 19位分析師先喊讚：淨利估增28%





台積電今（15）日下午將舉行法說會，股價盤中來到1685元，下跌25元，跌幅1.46%，而根據《路透社》報導，受惠於AI基礎設施需求強勁，台積電預計第四季淨利將成長28%，淨利將達新台幣4788億，創下歷史新高。

報導中指出，台積電上週報告第四季營收成長20.45%，超出市場預期，根據由19位分析師彙整的LSEG SmartEstimate，預計淨利將達新台幣4788億，將是公司有史以來最高的季度淨利，也是連續第8個季度的利潤成長。

研究公司IDC則表示，受惠於AI伺服器加速器需求激增及2奈米晶片，台積電2026年營收將成長25%至30%，高於先前預測的22%至26%。

此外，報導中也提到，美國政府目前正在與台灣達成貿易協議，擬將關稅降至15%，並希望台積電在亞利桑那州建造至少五座設施。美國商務部長盧特尼克曾在採訪中表示，台積電預計投資1650億美元在美國亞利桑那州設立晶片廠；至於是否會增加在美國的投資，台積電拒絕評論，目前尚不清楚美國總統川普的關稅政策會對台積電產生多大影響。

（封面圖／東森新聞）

