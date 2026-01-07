台積電今發放現金股利…外資領息匯出 央行備戰

【時報-台北電】台股連2天上演拉「積」盤！昨（6）日在台積電衝上1705元下，再漲471點至3萬0576點，續創新高，相較台積電2天合計大漲120元，鴻海即使12月營收奏捷，2025年營收攻破8兆元，但股價卻在平盤上下游走，遲遲無法衝破240元，表現相對平淡。 資深分析師陳榮華表示，資金排擠、財報基期墊高是4大關鍵主因，但以鴻海2025年EPS可達15元推算，當前本益比低，下檔230元附近支撐強勁，若能站穩239.2元，股價就有機會挑戰265元的前高位置。 鴻海5日公布去年12月營收，單月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，全年營收達8兆998億元，年增18.07%，雙雙改寫歷年新高，但鴻海在亮眼營收公布後，股價衝高又回落，讓許多投資者感到困惑。 陳榮華指出，市場對利多數據的反應主要取決於「是否超出預期」及「未來怎麼走」，此次股價調整的主要原因有四，包括： 1.利多出盡與獲利了結：優秀的年度和季度營收數據，已被市場普遍預期，股價在數據公布前已累積一定漲幅，當預期兌現時，部分資金選擇獲利了結，造成短線賣壓。 2.高基期挑戰：2025年第4季強勁增長超預期，為2026年第1季

時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 1