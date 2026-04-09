台積電今發股利6元 最大股東國發會估入帳近百億、魏哲家可領4,750萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「護國神山」台積電（2330）今（9）日配發去年第三季現金股利，每股配 6 元。 圖：shutterstock

[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電（2330）今（9）日配發去年第三季現金股利，每股配 6 元。據集保結算所截至該公司除息前一周，這波約有 239 萬名股東受惠，其中不到一張的零股族占約 189 萬人，持由一張但未滿五張的股民 40.3 萬人。

台積電這波配息，總發放金額約 1,555 億元。最大股東最大股東國家發展基金管理會因持股 165.37 萬張，估可進帳 99.22 億元，成為本次配息的最大受益者。

廣告 廣告

個人股東部分，董事長魏哲家個人持有台積電股票約 7,217 張，若計入配偶及未成年子女等家族持股，合計持股約 7,917 張，這波配息當中，粗估共可領到約 4,750 萬元；董事曾繁城持股 29,473 張，粗估可領約 1.768 億元；本月退休的資深副總經理何麗梅持股4,580 張，粗估可領約 2,748 萬元股息。而前董事長劉德音與資深副總秦永沛，則各有約 7,740 萬元與 5,578 萬元股息收益。

至於創辦人張忠謀，其退休後持股 12.5 萬張若迄今未更動，即有高達 7.5 億元股息入帳。

台積電昨終場股價收在 1,950 元，大漲 90 元，漲點平史上單日最高漲點，並創一個多月以來收盤新高，漲幅達 4.84％，市值一舉重返 50 兆元大關。

台積電下周四將召開法說會，外資紛調高台積電目標價，最高達 2,750 元，外資昨日也加碼買超達 1.83 萬張，為今年以來，單日買超最多。至於下一季現金股利除息日定於 2026 年 6 月 11 日，預計每股配發 6 元現金股利。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大盤回神？券商同步點名 矚目AI鏈個股名單曝光

台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝漲千點 專家：開高先強亞股必然連動