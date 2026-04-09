台積電今發1556億股息！ 張忠謀爽領7.5億 它進帳99億成大贏家

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「護國神山」台積電今（9）日正式發放現金股利，每股配發6元，創下歷史新高，總發放金額高達1556億元，超過200萬名股東同步入帳，掀起市場關注。其中創辦人張忠謀爽領7.5億，而領最多的是它進帳99億元。

此次配息中，最受矚目的莫過於創辦人張忠謀。自2018年退休後，他持有約12.5萬張台積電股票未曾處分，單次即可領取約7.5億元現金股利。此外，前董事長劉德音於2024年6月退休前持有1.29萬張，若持股未變，亦可進帳約7740萬元；現任董事長暨總裁魏哲家則憑藉約7217張持股，領取約4330萬元股息。

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不過，本次最大贏家其實是國家發展基金管理會（國發基金），其持有約165.37萬張台積電股票，推估可領取高達99.22億元現金股利，穩居最大股東與配息受益者。

台積電自2019年起實施「季配息」制度，每年發放四次股利，本次為2025年第三季配息，金額提升至每股6元，顯示公司獲利穩健並持續回饋股東。除息日為3月17日，今日（4/9）正式入帳，股息直接匯入股東交割帳戶。

從營運表現來看，台積電最新公布的2026年2月合併營收約3176億5,700萬元，雖較上月下滑20.8%，但年增仍達22.2%；累計今年前兩月營收達7189億1,200萬元，年增幅更高達29.9%，顯示在全球半導體需求持續升溫下，整體營運動能依舊強勁。

（封面圖／東森財經新聞）

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