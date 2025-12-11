台積電今除息 張忠謀可領6.25億元

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電(2330)今日進行季度除息，每股配發5元現金股利，市場預期可望快速填息，台積電創辦人張忠謀在2018年6月退休前持有台積電12.5萬張，他若未處分，約可領得6.25億元，預計於2026年1月8日入袋。

台積電董事長魏哲家持股7217張，預估可拿到約3608萬元；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計領得約82.68億元；台積電前董事長劉德音在2024年6月退休前持有1.29萬張，若未處分持股，約可領6455萬元。

