台積電今除息5元 「秒填息」後陷入貼息、下挫30元

台積電今（11）日實施除息 5 元。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（11）日除息 5 元，早盤股價一度攻至 1,515 元，創波段新高，並上演第 20 次「秒填息」，隨後因追價無力，量能萎縮折返翻黑，一度壓回至 1,470 元，下跌 30 元或 2%。

回顧台積電自 2019 年改為每季配息，已進行 24 次除息，全部順利完成填息，其中有 19 次在除息當天即快速填息；今年六月除息則因市場震盪，直至第 10 個交易日才達陣填息。

今年台積電除息金額分別為 4.5、4.5、5、5 元，股東，總計領取 19 元現金股利。而自明年開始，台積電每季除息 6 元將成為低標，等於明年全年現金股利將不低於 24 元。

此次除息，台積電預計將發約 1,296 億元股利，預計近 185 萬名股東能喜獲息收，配息將於明年 1 月 8 日發放。根據證交所昨日指出，將影響台股加權指數蒸發約 40.26 點，對於市場指數的短期波動有顯著影響。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

