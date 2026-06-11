台積電今除息6元！張忠謀估領7.5億、魏哲家進帳4300萬 挑戰第22次秒填息

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【記者呂承哲／台北報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）今（11）日進行2025年第4季現金股利除息，每股配發6元，預計發放股息約1556億元，為今年第二次單季配息6元，由於台股近期面臨劇烈震盪，加上週三美股重挫，挑戰第22次秒填息壓力相當大。

台積電自2019年實施季配息制度以來，累計27次除息皆順利完成填息，其中有21次在除息當日即完成。不過，此次除息前夕適逢股市劇烈震盪，是否能達成當日填息，壓力相當大。台積電此次配發的現金股利總額達1555.95億元，預計於7月9日發放，由於台積電發放大量股息，向來被視為市場資金活水來源之一，有助提升投資人再投入股市意願。

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以領取股息的規模來看，行政院國家發展基金管理會持有約165.37萬張台積電股票，此次可望領取約99.2億元股息。若台積電創辦人張忠謀退休後持股未變估算，本次可領取約7.5億元股息；董事長暨總裁魏哲家持股約7217張，本次預估可領4300萬元股息。

值得注意的是，台積電日前董事會已通過調高股利政策，2026年第1季現金股利將由每股6元提高至7元，創下季配息制度實施以來新高，預計9月16日除息。

對於股利政策，魏哲家在日前股東會也直言，台積電將持續與股東共享經營成果，今年全年現金股利至少24元，較去年18元增幅逾3成，反映公司獲利成長與對未來營運展望的信心。

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