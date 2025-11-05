台積電代北美子公司公告！現任總經理1/1起接任執行長
台積電（2330）今（5）日晚間9點05分突發重訊，公告旗下重要子公司TSMC North America將進行高層人事異動，現任總經理Sajiv Dalal將於2026年1月1日起接替David Keller擔任執行長一職。
根據台積電重訊內容，此次人事異動情形為職務調整，將於2026年1月1日正式生效，未透露更多關於此次職務調整的細節。
