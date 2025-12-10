台積電代工的輝達H200晶片 出口中國之前須先送到美國接受特別審查

獲准出口到中國的輝達H200晶片在出口前，將在美國接受特殊安全審查。（圖片來源／信傳媒編輯部）

美國總統川普宣布允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，條件式抽取25%的銷售額，但是因為專家憂心中國解放軍可能拿到H200後，軍事實力暴衝，所以，台積電代工生產的輝達H200晶片輸中之前，須送美國安審查。

白宮官員表示，在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，可能會以進口稅形式徵收25%的費用，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。

輝達H200晶片在出口前將受特殊安全審查

《華爾街日報》報導，美國政府官員透露，獲准出口到中國的輝達H200晶片在出口前，將在美國接受特殊安全審查，外界認為此舉實屬罕見。

這項非同尋常的措施凸顯川普政府在批准備受爭議的銷售決定後所面臨的國家安全壓力。

知情人士透露，作為交易一部分，輝達H200主要在台灣生產之後，這些晶片將運往美國接受國家安全審查，審查結束後，這些晶片將被運往中國

專家表示，晶片複雜的供應鏈流程和不同尋常的安全審查，凸顯這項協議的史無前例狀況。他們指出，美國本應從銷售額獲得25%的分潤，但在構建這項交易時面臨法律障礙，因為美國憲法禁止政府徵收出口稅，官員要避免使交易看起來像是出口稅，這或許可以解釋協議的特殊安排。

一些分析師認為，這家AI晶片公司追求的是獲利，國家安全考量被置於次要地位。

「這裡的利益並非真正屬於國家，而是輝達的利益，」曾在拜登政府負責出口管制工作、現任外交關係委員會中國與科技高級研究員的麥奎爾表示。

他和一些支持出口管制的分析師認為，H200晶片大規模外銷，可能會削弱美國在AI運算能力方面的優勢。

走私輝達先進AI晶片的交易猖獗

但是包括白宮AI沙皇戴維·薩克斯和輝達的執行長黃仁勳在內，川普政府官員和科技業人士都表示，中國本土晶片企業的進步速度遠超世界大多數國家的預期，這意味著輝達必須進入中國市場，才能與華為等中國公司競爭。

「我們不應該把整個市場拱手讓給中國的競爭對手。」黃仁勳上周在華盛頓與川普總統和國會議員討論晶片出口問題時表示。

美國分析師指出，在不清楚出口數量和接收方的情況下，很難判斷向中國出售H200晶片對國家安全的影響，出口審批尚未最終確定，細節仍有可能改變。

川普周一宣布出售H200晶片的協議時強調，只有獲得批准的買家才能收到AI晶片，但走私和非法轉售使得美方的限制措施難以全面執行。同一天，美國司法部表示，已對兩名中國商人提起訴訟，指控他們將受出口管制的輝達晶片（包括H200晶片）走私到中國和其他國家。

「控制這些晶片的國家將控制AI技術；控制AI技術的國家將控制未來。」美國德州南區檢察官尼古拉斯.甘傑說。

2名中國男子被控走私輝達晶片

檢方指控居住在紐約43歲中國公民龔凡越（Fanyue Gong，音譯）和58歲華裔加拿大籍袁本林（Benlin Yuan，音譯），分別與一家香港物流公司和一家中國AI公司的員工串通，規避美國的出口管制。

路透報導，檢方指控，兩名中國男子因涉嫌將輝達H100與H200晶片走私至中國而被羈押。

法院文件指出，龔凡越與串通者透過人頭買家和中介，取得輝達晶片，並虛報這些貨品將輸往美國的客戶或台灣、泰國等地。實際上，這些晶片隨後被運送至美國多個倉庫，再經人移除輝達的標籤、貼上新標籤，然後準備出口，竄改後標籤上面註明公司是假的。

但是輝達公司辯稱，該公司的晶片不存在大規模走私的情況。

一些國會議員擔憂，這些晶片最終可能使中國軍方受益，直接威脅美國國家安全。黃仁勳駁斥這些擔憂，並表示北京方面出於自身安全考慮不會使用美國晶片。

美國巧妙安排成進口稅的樣子

輝達今年一直努力安撫包括國務卿盧比歐在內的對中鷹派人士，以期重振在中國的業務。輝達曾考慮向中國出售其他晶片，其中一項包含15%的銷售分潤協議，但最終未能生效。

另一方面，輝達向政府支付銷售分成，帶來一個新的挑戰，如何設計一個既合法又巧妙的方案。輝達H200晶片的大部分生產在台灣由台積電完成，這對於許多晶片製造商來說都很常見。

專家表示，這些晶片隨後將從台灣運往美國，這使得美國政府有機會將25%的費用歸類為進口稅或關稅，而非出口稅。他們還表示，在沒有更多細節的情況下，目前不清楚如何對晶片本身進行實質的安全審查，官員也沒有提供關於該流程如何運作的更多細節。

這些複雜又奇怪的安排流程也凸顯美國在某些科技產品方面仍依賴台灣和其他國家。

