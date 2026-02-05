台積電代表台灣送大禮！日網感動刷一排 他揭台日結局：高市選情大加分

國際中心／施郁韻報導

台積電董事長暨總裁魏哲家5日上午與日本首相高市早苗會面，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，設備投資額預計將超過原定的139億美元，消息登上NHK等多個日媒頭條。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台積電代表台灣送來了大禮，「對高市自民黨的選情無疑有很大的加分。」

矢板明夫在臉書發文指出，台積電的魏哲家董事長拜訪日本首相官邸，會見高市首相，正式宣布將在日本量產全球最先進的3奈米半導體。這是日本國內首度量產最先進的半導體，設備投資額也預計將超過原定的139億美元。

矢板明夫說，魏哲家還特地帶著高市在2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家。——我的「日本經濟強韌化計畫」》，說自己一直是高市的支持者。高市首相露出了表示非常驚訝且開心的表情。

高市早苗在X發文表示，3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。強調過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

矢板明夫提到，高市早苗轉述魏哲家高度肯定高市內閣在AI與半導體領域積極支援國內投資的政策方針，以及在生成式AI、自動駕駛、AI機器人等最前沿領域，透過投資促進、需求創造與人才培育所推動的整體戰略。

高市早苗進一步說，以台積電進駐為契機而加速形成的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣提出「地方未來戰略」中「產業群聚」政策的領頭案例，經濟效益已擴散至整個九州地區。「矽島九州」正在復活。

矢板明夫大讚，在眾議院選舉的倒計時緊要關頭，台積電代表台灣送來了大禮，看到日本網上都是一片非常樂見、感謝、感動等等的留言，對高市自民黨的選情無疑有很大的加分，最後矢板明夫預言「相信今後的台日合作將越來越密切。」

