台積電以台灣為專利布局母國 發明專利申請連續10年居冠

智慧局統計，台積電以1,485件發明專利申請案名列第一，已連續10年居我國發明專利申請之冠。圖為AI示意圖，路透社



經濟部智慧局今（10）日表示，AI時代來臨，促使去（2025）年發明專利申請達51,230件，年增約1%。其中台積電以1,485件發明專利申請案名列第一，已連續10年居我國發明專利申請之冠，遙遙領先各科技大廠。

智慧局長廖承威表示，台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，國內外歷年累積專利獲准超過7.8萬件，反映台積電在創新技術持續努力的成果。

廖承威也透露，由於台積電更多專利是靠營業秘密進行保護，7.8萬件專利件數，恐怕占台積電所擁有專利數的1%都不到。

專利是高科技公司創新技術成果的重要指標，專利申請件數通常隨研發投資增加而成長。廖承威表示，台積電已連續10年蟬聯專利申請件數第1；隨著台積電赴美投資布局，2025年美國專利申請已連續4年排名第2，名次僅次於韓國三星公司，且台積技術領先，獲核准比率趨近100%。

智慧局統計，2025年本國發明專利申請前10名依序是台積電（1,485件）、友達（397件）、鴻海（340件）、南亞科（328件）及工研院（328件）、英業達（316件）、瑞昱（286件）、台達電（280件）、聯發科（269件）、群創（235件）。

鴻海去年發明專利申請量排名第3，鴻海集團旗下產品包括AI伺服器、HPC加速器、電動車、雲端存儲等AI產品；廖承威表示，曾經一段時間鴻海專利申請策略改為「重質不重量」，但隨著AI商機浮現，專利申請件數也開始增加。

工研院去年則名列專利申請件數與南亞科併列第4，廖承威說明，近來工研院專利布局聚焦AI、無人載具、智慧機器人等重點新興科技，去年已10度蟬聯「全球百大創新機構」。

根據專利商標檢索技術公司科睿唯安統計，2026年全球百大創新機構入選名單，台灣企業共有12家入列，其中，台積電排名12、瑞昱排名28、聯發科排名31、鴻海排名35、友達排名36、緯創排名46、工研院排名52、南亞科排名63、華碩排名85、台達電排名87、中光電排名97、慧榮排名98。

廖承威說明，科睿唯安的百大排名計分，發明專利申請件數不是唯一，也考量到專利布局的平均性、各國普遍性等。

