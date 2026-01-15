台積電估第1季營收季增4% 2026年成長近30%

（中央社記者張建中台北15日電）晶圓代工廠台積電營運展望樂觀，預期2026年第1季營收將達346億美元至358億美元，季增4%；2026年美元營收將成長接近30%。

台積電今天召開法人說明會，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，在人工智慧需求強勁，以及非AI終端市場觸底溫和復甦，帶動包含晶圓代工、封測及光罩等晶圓代工2.0市場於2025年成長16%；台積電2025年美元營收成長35.9%，優於業界平均水準。

廣告 廣告

魏哲家說，2026年晶圓代工2.0市場可望成長14%，在AI需求依然強勁，以及領先的先進封裝等帶動下，台積電2026年營運表現仍將優於業界水準，並是一個強勁成長的一年，美元營收將成長接近30%。

台積電財務長黃仁昭表示，在領先的先進製程需求強勁驅動下，2026年第1季將達346億美元至358億美元，以中間值計將季增4%。

黃仁昭說，隨著成本改善效益，以及產能利用率提升，2026年第1季毛利率可望攀升至63%到65%，營業利益率約54%至56%。（編輯：張良知）1150115