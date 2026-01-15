台積電估資本支出520～560億美元 首季毛利率上看65％
台積電今（15）日下午法說會中表示，為因應5G、人工智慧、高效能運算等強勁需求，台積電將持續投資，預計今年資本支出達520億至560億美元，遠高於2025年409億美元，也高於市場預期的500億美元。同時也公布第四季財測，預計第一季毛利率63％至 65％。
台積電財務長黃仁昭表示，台積電公司2025年第四季的業績受惠於市場對先進製程技術的強大需求。進入2026年第一季，對台積公司先進製程技術持續的強勁需求將繼續支持台積電的業績表現。
台積電也同步公布財測，預計2026年第一季營收將達346億美元至358億美元，高於市場預估的332.2億美元；預計第一季毛利率63％至 65％，遠高於市場預估的59.6％，毛利率與營業率也有望持續成長。
對於今年預計的資本支出，台積電說明，將持續投入先進製程與研發，雖然先進製程成本上漲也帶來挑戰，但公司處於資本密集產業，最重要的責任是支持客戶的成長，對台積電而言，獲得可持續的健康回報最重要。
此外，台積電也公布第四季財報，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元，相較去年同期營收增加了20.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了35.0%。與前一季相較，2025年第四季營收增加了5.7%，稅後純益則增加了11.8%。
