台積電低調揭2奈米時代來臨 輝達搶爆的晶片來自高雄晶圓22廠

台積電低調宣布2奈米於2025年第四季開始量產。（圖／鏡週刊提供）

晶圓代工龍頭台積電今日在官網低調宣布2奈米正式量產，雖然這次台積電並沒有發新聞稿，但是2奈米無疑是各大科技巨頭爭搶的最先進晶片，包含輝達、蘋果、聯發科、高通等大廠都已經預訂產能。

台積電偷偷地在官網更新：「台積電 2 奈米（N2）技術已按計畫於 2025 年第四季開始量產。」台積電也一併揭露，2奈米製程的生產基地就位於高雄的晶圓22廠。儘管作風低調，但難掩2奈米晶片對於全球科技版圖牽一髮而動全身的影響力。

業界分析，在AI與高效能運算需求爆發下，台積電先進製程尤其是2奈米、3奈米與CoWoS產能供不應求，導致包含輝達、蘋果、超微、博通等客戶激烈搶訂，甚至願意支付更高的價錢「搶產能」，業界傳出，台積電也將連4年調漲先進製程價格以應對。儘管2026年營收有望再創巔峰，但同時台積電也面臨巨大的擴產壓力。

台積電2奈米製程的生產基地位於晶圓22廠。（台積電提供）

台積電表示，2奈米（N2）技術已如期於2025年第四季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。

台積電N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積公司的技術領先優勢。



