台積電來了！屏東半導體專區動土 賴清德：打造大南方科技廊帶

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賴清德總統與台積電董事長魏哲家12日共同出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區」聯合動土典禮，宣告半導體產業鏈正式進駐屏東。總統強調，政府將全面滿足企業水、電與土地需求，全力串聯大南方科技廊帶，助力台灣企業立足本土、佈局全球。

賴清德總統12日在秘書長潘孟安，國科會主委吳誠文、台積電董事長魏哲家及多位產官學研代表陪同下，出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，也正式宣告半導體產業將進駐屏東，推動區域科技產業升級。

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總統表示，屏東將正式迎接半導體的產業，深信未來屏東發展、進步可期。而且今天不僅只有台積電進駐，而是整體產業鏈都來了，未來台灣的半導體產業將會更完整，佈局全球時會更有實力。

總統也特別感謝台積電，董事長魏哲家推遲原本的美國行程，前來參加這場動土典禮，就表示了台積電對屏東支持的決心、根留台灣的決心。總統說：『(原音)台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益。』

總統強調，台灣應該要均衡發展，因此政府規劃從嘉義、台南、高雄到屏東，打造半導體產業鏈科技廊帶。而針對企業發展的水、電、土地及人才需求，行政團隊也會盡量滿足大家需求。

總統說明，串連水資源運用的「水珍珠計劃」已經接近完成，未來在供水上絕對無虞；而電力方面，台灣近期發電備轉容量都在20%左右，各項電力建設也在持續進行；土地方面，自蔡英文總統時期至今，政府十年來共開闢了1305公頃的科學園區，只要有國際大公司要來台灣投資，沒有找不到土地的。

至於在人力方面，政府也有推動「外國專業人才延攬任用條例」，各項人力資源問題都陸續在檢討。總統說：『(原音)勞動部也持續不斷的在鬆綁，我們已經鬆綁到不是只有製造業，也不是只有服務業，農業也在鬆綁，家庭也鬆綁了，根據台灣社會的需求在鬆綁。』

總統指出，政府在水、電、土地、及人力上的努力，期盼讓國內及全球企業能夠了解，台灣也歡迎全球企業投資，這樣我們才能立足台灣、佈局全球並行銷世界，不僅加惠自己，也帶動全球的經濟發展。