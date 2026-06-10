台積電供應鏈來了！魏哲家將親臨屏東科學園區半導體供應鏈動土

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「高鐵屏東車站特定區」如火如荼開發中，當中屏東科學園區已有10家廠商預定建廠。（謝佳潾攝）

「高鐵屏東車站特定區」如火如荼開發中，當中屏東科學園區已有10家廠商預定建廠，縣長周春米10日在議會總質詢時透露，屏科半導體供應鏈專區將於12日舉行聯合動土典禮，而從採訪通知也可見到賴清德總統、台積電董事長魏哲家被列在出席名單內，對此，縣議員梁育慈稱，台積電供應鏈要來了，盼將消費經濟引進屏東市。

「台積電供應鏈要來了！」梁育慈10日在議會總質詢時提及，據悉台積電供應鏈將於近日正式動工，這對屏東市將有重大影響，屏東有很多年輕人在竹科、南科當工程師，相信公司只要有機會在屏東投資，他們就有機會回到家鄉工作生活，同時也將帶動屏東整體百工百業的發展，只是她希望縣府有辦法將消費經濟引進屏東市。

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對此，周春米稱，屏東科學園區坐落在高鐵屏東車站特定站，將來確實與屏東市的發展攸關重要，「後天將有一個動土典禮」，而同樣坐落在屏東市的六塊厝產業園區，目前縣府已招商完畢，整個科技產業將要升級。

而據縣府採訪通知顯示，屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮將於12日舉行，出席人員包括賴清德總統、台灣積董事長魏哲家及其供應鏈廠商等產官學研代表，屆時將宣告半導體聚落正式進駐屏東。

周春米進一步指出，屏東科學園區是納在南部科學園區管理局旗下，目前產值超過3兆，遠大於新竹科學園區，所以縣府也抱著很大的期待，在中央拍板屏科規畫後，縣府工務處在她上任的第一年就已爭取到包括公路總局生活圈的規畫，以及國土署相關的道路規畫，目前包括工商、娛樂、生活等發展都在全面準備中。

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