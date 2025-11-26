台積電供應鏈管理論壇落幕 著重安全管理

台積電今天(26日)發布新聞稿指出，25日舉辦2025年供應鏈管理論壇，感謝供應鏈夥伴一同展現營運韌性，順利推動二奈米等先進製程。同時強調「安全」優先，今年起將更重視供應商在建廠安全、永續發展與在地化等表現。

今年度論壇以「淨零排放 攜手供應鏈共築永續地球」為主題，由台積電副總經理暨資訊長林宏達進行專題分享，探討應用人工智慧成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清指出，感謝供應鏈夥伴在各種挑戰下依然展現專業與貢獻，透過緊密合作，共同奠定產業領先基礎。台積電有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，並且推動技術創新、加速淨零轉型，以安全建廠與穩定品質，實現下一代先進製程技術並邁向永續未來。

台積電指出，本年度評選更著重供應商在建廠安全、永續發展及在地化等表現，並將建廠安全績效管理設為獨立獎項，以肯定供應商卓越實績。

台積電正式發布「營建工地安全宣言」，重申「安全」為所有營建工程的首要原則，未來將建立最高標準的營造與監造分立機制，並邀請國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。

今年拿下台積電優良供應商卓越表現獎的廠商，包含中鋼構、應用材料、長春石化、帆宣與萬潤等。(編輯：陳士廉)