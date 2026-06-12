台積電供應鏈進駐屏東科學園區、年創360億元產值！賴清德、魏哲家親自出席力挺

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屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮盛大舉行，總統賴清德、台積電董事長魏哲家親自出席。（南科管理局提供）

台積電及帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟等7家供應鏈廠商，今日於屏東科學園區隆重進行聯合動土，活動由賴清德總統親自出席，並與總統府潘孟安秘書長、國科會吳誠文主委、屏東縣周春米縣長、國科會南科管理局鄭秀絨局長及產官學研各界代表共同見證，宣告半導體產業聚落正式進駐屏東，象徵屏東邁向全球尖端科技新核心的全新里程碑。

總統賴清德於致詞時表示，臺灣需要均衡發展，因此從南部的嘉義、臺南、高雄及屏東，打造一條半導體產業的科技廊帶，而屏東更是第一個以廠務設施打造的半導體供應鏈專區。政府將持續穩定供應水、電、土地及人才等關鍵資源，作為產業發展最堅實的後盾，打造完整且永續的產業生態系，讓臺灣成為AI產業安心發展、穩健壯大的基地。

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國科會吳誠文主委指出，非常感謝台積電接受國科會的邀請，在屏東科學園區規劃半導體供應鏈專區，目前已有8家半導體相關廠商進駐專區，搭配周邊汽車產業園區及產業園區擴區，來帶動大屏東的發展。此外，國科會將持續推動太空產業、智慧機器人產業、軍工無人機產業及大健康產業，帶動大南方科技產業的發展，而屏東將會成為未來產業的明日之星。

台積電董事長魏哲家於致詞時提到，台積電今日能在全球半導體產業中取得成果，除了公司自身努力外，感謝供應鏈夥伴長期併肩打拼與共同支持，也感謝政府提供土地資源，讓台積電及供應鏈夥伴能在屏東長遠發展，期盼與整體供應鏈持續努力，讓臺灣在全球半導體產業鏈中持續維持關鍵地位。

屏東是「大南方新矽谷推動方案」最南端的城市，藉由屏科半導體供應鏈專區的建置，將半導體供應鏈向屏東延伸，從設計、模組化製造、檢測驗證、智能倉儲到全球發貨的一站式服務，進一步強化臺灣建廠供應鏈的體質與能力，以建構更具韌性、反應更靈活的在地供應鏈體系。此外，透過台積電人才培訓中心開設之培訓計畫，吸引更多在地年輕人或轉職人力進入高科技廠務領域，有效緩解高科技設施技術人才短缺問題，並帶動地方產業升級與就業成長，吸引優秀人才返鄉及留鄉發展。

未來，國科會南科管理局將持續推動屏東園區的招商工作，加速廠商落地屏東，也隨著園區建設逐步到位，有望吸引更多優質企業選擇進駐屏東園區，預估屏東科學園區可創造約5,400個就業機會及新臺幣360億元年產值。



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