台積電供應鏈還在開會，炒房團已排隊看屋！玉山銀行福岡分行長解析「金融新打法」
「其實是決定設點之後，台積電才說要來，有種『好幸運』的感覺。」提及台積電，福岡分行長久保敏也表示，熊本廠確實讓九州被推到鎂光燈下，但對玉山銀行而言，更像是一股外部助力，而非設點的起心動念。
玉山銀行是第一家在九州設點的台資銀行。2017年正式進入日本、在東京設立分行後，玉山並未停在首都圈，而是進一步評估九州的可能性。久保敏也指出，福岡地理位置接近台灣，飛行時間短，都市規模與台灣相近，加上歷史因素帶來的文化親近感，這些因素，都讓福岡成為玉山銀行的絕佳「沙盒」。
於是，2023年福岡分行開業，並於2024年10月設立熊本出張所（簡易分行），玉山銀行在九州形成「福岡＋熊本」的雙據點配置。
成熟製程結構下，企業貸款需求「沒有爆發」
對於想要進軍日本的台灣企業而言，與日本當地的台資銀行合作有一大好處：銀行通常已掌握企業的財務狀況、經營團隊與往來紀錄，不需要從零開始建立信用，而是可以延續既有關係，讓企業在跨境初期的資金安排更順暢。
然而，玉山銀行在企業貸款方面的發展其實不如預期：九州的金融需求，其實並沒有因台積電熊本廠而全面擴張。久保敏也分析，關鍵在於台積電熊本廠屬於成熟製程，供應鏈不一定需要整體落地，許多廠商即便參與，也多半以貿易或跨海供料的方式支援。
久保敏也觀察，目前不少台灣供應鏈業者仍停留在觀察階段，評估未來是否值得加碼投資，大家關注的焦點，仍放在二廠、三廠的建設進度。他分析：「即使投資建廠購地，僅靠第一間工廠的產品也很難盈利。」
台灣企業並未大舉進入九州，供應鏈整體仍在起跑線，這使得玉山銀行福岡分行的企業貸款需求相對有限，久保敏也直言：「市場正處於低迷狀態」。
企業貸款冷颮颼，個人房貸卻爆單
面對企業端需求尚未成形的現實，玉山並未空等半導體產業成熟，而是回歸到兩條相對務實的路線。第一條路，是持續深耕台灣個人投資者的不動產貸款，久保敏也說明玉山經營這項業務的優勢：由於客戶多由台灣分行轉介，背景相對可掌握，風險容易控管，因此意外成為一條穩定安全的經營途徑。
「雖然企業方面的活動不多，但個人投資者熱情高漲，這相當出乎意料。中心區域已經變得像是一場投資遊戲了。」與企業端的保守形成鮮明對比的，是個人資金的流動速度。久保敏也表示，台灣的個人投資者對於房地產的熱情程度，讓他印象非常深刻。
福岡市中心因「天神BIG BANG」等大型再開發專案的推動，導致地價迅速上漲。對於熊本一帶，台灣投資者則是鎖定附帶庭院、通勤方便的獨棟住宅。目前大津町、菊陽町與光之森一帶，因距離工廠不遠、生活機能逐漸成熟，成為台灣投資客鎖定的熱點，而貸款分布約九成集中在熊本，一成在福岡。
這股房市熱度不只吸引銀行注意，也引起日本媒體與仲介市場的高度關注。久保敏也指出，近年來愈來愈多台灣房地產經紀人進入熊本，與當地仲介合作；日本房仲業者也開始大量聘用台灣與中國背景的人員，部分大型房仲公司甚至動輒僱用數十人，專門處理來自海外的諮詢需求。
不動產貸款案件單筆金額不大、數量多、工作量高，但資產以日圓計價，利率則依台灣市場利率計算，在日本低利率環境下，對銀行而言具備較好的利差空間，久保敏也直言，利潤率是台灣的兩倍多。
玉山銀行開發出的第二條路，則是參與九州與周邊地區的再開發、不動產與基礎建設專案。這類案件多半以專案金融方式進行，常見結構是多家銀行共同出資的聯貸。久保敏也指出，玉山特別關注儲能設備與電池相關專案，原因在於九州電力供應相對不穩定，電力改善與儲能需求，成為在地長期結構性議題。
分行與出張所的差異，成為競爭關鍵
目前，玉山銀行福岡分行約19名員工，熊本出張所約4人，東京則有30多名員工。久保敏也預期，未來將有更多台灣銀行評估進入日本市場，第一站仍會是東京，但當選擇第二個據點時，福岡與熊本都很可能成為候選地點，銀行間的競爭只會愈來愈激烈。
在福岡市場，玉山目前是唯一設立「分行」的台灣銀行，其他台灣銀行多以出張所形式存在，並不具備完整的放貸等功能，許多業務仍需回到總行處理，玉山則能在福岡直接完成存款、放款與合約流程，提升服務效率，這是一大優勢。
久保敏也坦言，企業端真正大規模啟動，仍有賴後續工廠進度與產品規劃是否明朗，在此之前，銀行能做的，是回歸原本的發展步調，把已經出現的需求接好，並加強與在地的連結，逐步建立長期合作關係。面對九州的未來發展，他表示：「不急於推出新想法，而是穩步推進，這將是我們接下來一到三年的主要政策。」
