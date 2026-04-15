台積電信驊創新天價 台股盤中屢刷新高衝上37000點

明明吃的都跟以前一樣，不少民眾卻發現褲子越來越緊，體重計數字只升不降，該怎麼辦？營養師程涵宇提醒，研究發現在中年以後，一般人每年約會增加0.5～1公斤，雖然這個數據看起來很無害，可是如果算成10年來看，相當於額外增加5～10公斤！ 雖然健康飲食、有運動習慣，通常可以預防體重默默的增加，但程涵宇在臉書粉絲頁發文指出，有「10種原因」常常被我們忽略成小事．卻是害人變胖的真正原因，甚至讓各種毛病、慢性病跟著找上門： 1. 吃太快現代人生活太忙碌，忙到連吃飯的時間都加速！研究發現，吃飯快的人更容易超重或肥胖，其實身體需要時間來告訴大腦它已經飽足，但吃得快的人很容易在感覺飽之前，就已經吃掉比身體所需還要更多的食物。 2. 水喝太少水喝不夠會讓人覺得渴，口渴可能被身體誤認為是飢餓或渴望食物的訊號！程涵宇提醒，記得水要喝足夠，養成常常喝水的好習慣。有研究發現，早餐前喝2杯水的人在餐中吃進的熱量，會比不喝水的人少 22%。 3. 大餐太多擁有社交生活是好事，對於快樂工作與生活平衡是有必要性的，可是太常吃大餐，或是參加聚餐可能會容易變胖。因為聚會通常不是吃就是喝酒，所含熱量過高，就會造成身體負擔。 4.

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