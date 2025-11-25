台積電傳加碼在台打造3座2奈米廠！估一口氣狠砸9000億 地點看上「這縣市」

受到全球AI熱潮影響，護國神山台積電訂單爆量，產能供不應求，因此除了在美國加速建造晶圓廠，根據最新報導指出，台積電在台灣也持續擴大投資力道，近期預計將在台灣再投資，建造3座2奈米廠，地點可望落在南科附近，推估總投資額上看9000億元。



《自由時報》報導指出，半導體供應鏈廠商透露，台積電近期已與國科會等政府單位會商，表達將再投資3座2奈米廠的需求，而地點則屬意台南市政府正推動的南科特定區，建廠時程還需看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土。

因先進製程的市場需求強勁，台積電持續擴大設廠，提高晶圓產能，也在台灣持續投資最先進製程，包括1.4奈米的台中A14廠區已開始動工；另外在竹科寶山打造2座、高雄楠梓5座2奈米廠，不過由於這7座仍不敷需求，因此將再加大投資3座廠。

報導提到，從台積電有訂單才擴產的謹慎投資來看，顯示AI先進製程的需求仍旺，台積電也以行動證明對台投資承諾；而業界指出，三星與英特爾雖都推出各自的代工製程，但對國際客戶而言，從台積電切換到別家供應商的風險成本太高，良率、生產穩定性都是問題，成為台積電供不應求的主因。

