台積電傳在台加碼投資「3座2奈米廠」 地點曝光

台積電因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，近日傳出在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，媒體報導，有供應鏈廠商透露，台積電近期預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區。

據《自由時報》報導，台積電市場需求強勁，持續在台灣投資先進製程，有供應鏈廠商透露，台積電近期已與國科會等政府單位會商，表達將增加再投資建3座2奈米廠，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」，以用地區塊來看，A區上看40公頃是適合晶圓廠建地，建廠時程可能還要看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土。

對於投資設廠，台積電指出先進製程目前市場需求強勁，台積電持續在台灣投資先進製程，包含台中A14廠區也已動工，將持續與科學園區管理局合作評估適合半導體建廠的用地，至於新增建廠的細節，台積電強調以官方公告為準，政府相關單位則保持低調，未透露更多資訊。

分析指出，台積電向來以公司有訂單才擴產的模式謹慎投資，如今供應鏈傳出台積電將加碼在南台灣擴增2奈米廠，顯示AI需求先進製程仍旺，也以實際行動證明在台續投資先進製程。業界指出，雖然三星、英特爾都在爭取先進製程訂單，但對國際客戶而言，從台積電換到別家先進製程的供應商，風險成本太高，良率與生產穩定性都是問題，這也是台積電先進製程供不應求的主因。

