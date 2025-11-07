台積電傳漲價 外媒爆料：iPhone 18成本恐翻倍
全球半導體需求龐大，除了AI熱潮帶動之外，行動裝置市場的升級週期也推波助瀾，根據知名爆料者yeux1122披露，台積電已通知主要客戶，將自明年起對5奈米以下製程晶片調漲約8%~10%，但消息仍待官方證實。
根據yeux1122在韓國入口網站Naver上的貼文指稱，台積電已通知包括蘋果（Apple）在內的主要客戶，將自明年起對5奈米以下製程晶片調漲約8%至10%，其中以2奈米製程的漲幅最高，生產成本恐較現行3奈米製程高出至少50%。
儘管上述消息仍待證實，但Wccftech同樣報導指稱，據傳台積電所有先進製程產能包括3奈米與5奈米，目前皆已達到100%滿載，該公司已著手與客戶洽談新的晶片供應合約，市場預估明年晶片價格將上漲最高達10%。
另有分析指稱，倘若台積電真的對5奈米以下製程晶片漲價，意味將用於明年問世的iPhone 18 Pro系列的A20晶片，可能成為蘋果歷年來最昂貴的處理器。
外媒報導指稱，蘋果已預訂台積電大部分初期2奈米產能，該製程將用於明年推出的A20系列晶片，依據cnBeta的資訊，標準版iPhone 18將搭載A20晶片，而iPhone 18 Pro與傳聞中的可摺疊iPhone則將採用更先進的A20 Pro晶片。
不過根據Wccftech報導，台積電2奈米晶片的價格可能比3奈米製程高出多達50%，主要原因在於新製程的龐大資本支出與良率僅在近期穩定，幾乎沒有降價空間，這種情況可能對蘋果下一代iPhone的成本結構造成壓力。
倘若報導屬實，旗艦級2奈米手機晶片的成本可能達到每顆約280美元，成為新一代 iPhone 中成本最高的元件，除非蘋果將增加的成本轉嫁給消費者，否則其利潤恐將受到擠壓。
根據Wccftech報導，台積電對價格調整傳聞向來低調，主要是重視與長期客戶的合作關係，因此歷年來各製程節點的價格漲幅並不激進，但隨著2026年將至，台積電在先進製程方面面臨龐大的生產瓶頸，原因在於高效能運算（HPC）客戶訂單比例持續上升，逐漸取代過去以行動裝置客戶為主的結構。
Wccftech指出，台積電近年大力投資海外設廠，包括美國與日本等地，導致資本支出大幅增加，所幸目前半導體產業競爭態勢相對溫和，使台積電在價格談判中擁有一定的議價優勢，加上該公司一向以維持良好的客戶關係著稱，因此即使調漲幅度達10%，市場仍認為此舉相對溫和。
