台積電傳遭洩密 龔明鑫：關注國安、產業利益、廠商損失3層面

傳台積電退休資深副總經理羅唯仁疑似帶走先進製程的影印資料至競爭對手英特爾(Intel)任職。經濟部長龔明鑫今天(19日)坦言之前他對羅唯仁的印象還不錯，所以有點意外。他表示，政府會從國家安全、產業利益、個別廠商損失等3層次關心，檢調也已展開調查。至於被帶走的技術是否涉及國家關鍵技術，經濟部會充分向檢調說明。

媒體報導指出，台積電已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁退休前疑似利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，「帶槍投靠」老東家英特爾。

此案成為立法院經濟委員會19日的質詢焦點。經濟部長龔明鑫在答復立委時指出，過去他擔任台積電董事時，曾見過羅唯仁，當初對羅唯仁的印象還不錯，所以覺得有點意外。

面對立委質疑羅唯仁轉赴競爭對手英特爾任職，為何不受競業禁止條款的限制？龔明鑫回應表示，前提是羅唯仁先前有簽署條款。

龔明鑫重申已向台積電了解，並強調政府會從國家安全、產業利益、個別廠商損失等3個層次關心此案。在國家安全方面，檢調已展開調查，經濟部也會全力配合、充分說明。他說：『(原音)因為什麼樣的核心技術這個是我們訂的，我們會充分跟高檢署來做說明；當然什麼樣的資料被帶走，這個要由台積電他來認定。那我們認定說這個被帶走的這些相關技術是不是符合國家關鍵的技術，這個我們可以充分地負責說明。』

龔明鑫指出，政府也會密切觀察後續是否損及台灣半導體產業生態鏈、甚至是客戶關係；至於羅唯仁實際帶走哪些機密，則要尊重台積電，由其自行說明。若台積電認為營業秘密受到損害，有需要的話，經濟部也會協助提出訴訟。

至於媒體關注我國防範關鍵技術外流的措施是否完備，龔明鑫表示已建立相關防範機制，並且隨時滾動檢討，更新核心關鍵技術清單。

另外，近期台股重挫，AI(人工智慧)產業投資意向是否影響台灣電子業？龔明鑫回應表示，政府尊重資本市場發展，金管會也密切注意重大非經濟因素事件。他也提到，對於AI有沒有過熱，各界有不同解讀，但據經濟部掌握，企業實際訂單還是蠻多。(編輯：宋皖媛)