台積電像套牢房產？他嘆獲利只能看「不敢賣」 內行推1神技：資產活化

財經中心／王文承報導

隨著AI熱潮持續升溫，被譽為「護國神山」的台積電（2330）成為不少投資人眼中「無腦買進」的首選標的。不過，一名網友卻感嘆，自己持有一張台積電，心裡反而覺得「怪怪的」，就像在台北市擁有一間房子，雖然帳面獲利驚人，卻因擔心賣掉後再也買不回來，導致獲利始終只能「用看的」。

他嘆台積電像房產 內行推1招資產活化



一名網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文表示，擁有一張台積電的感覺，就像在台北市擁有房產一樣，賣了怕追不回來，不賣又覺得資金被卡住。他指出，持有這類旗艦級資產時，容易產生一種特殊的焦慮感，身價雖然隨著資產上漲而水漲船高，但若真的選擇變現結清，往往無法在原本的價格區間重新進場，這種「資產不可替代性」讓人陷入賣也不是、不賣也不是的兩難。

貼文曝光後，隨即掀起網友熱議，不少資深投資人並不認同這是「被資產綁架」的說法，認為台積電本就適合長期持有。「台積電這種股本大的公司，本來就適合長抱，如果哪天看到連續漲停，那台股大概也被玩壞了」、「不一定非得死抱，像1665～1685買進，1705～1715賣出，短線操作其實也不難；如果賣出後繼續漲，就等拉回再進場，就算拉回到1730，也只是貼一點成本而已」、「台積電既適合長抱，也適合短線賺價差」。

此外，也有不少內行人點出，面對「捨不得賣」的最佳解法，其實是「質押」。「質押是個好東西」、「不想賣就拿去質押，資金一樣能運用」、「當年台積電還在1000元內時，賣掉的人多的是，現在回頭看，確實沒必要沒事亂賣」。

