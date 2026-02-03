台積電優化成熟製程將釋商機？ 世界先進董座方略：秉持策略合作模式爭取雙贏

世界先進召開法說會公布2025年第四季及全年獲利狀況。圖為世界先進董事長暨策略長方略。資料照



世界先進今日（2/3）召開法說會公布2025年第四季及全年獲利狀況。針對台積電最近進行成熟製程產能優化，對世界先進是否能創造更大商機？對此，董事長暨策略長方略表示，業界都知道，台積電是世界先進很重要的策略合作公司，「我們會秉持這樣的策略合作模式，去爭取互惠雙贏的局面」。

世界先進總經理尉濟時在會中指出，公司今年將持續投資，以滿足長期客戶需求，除了現有8吋晶圓廠之外，也將持續投資12吋晶圓廠。預估今年資本支出約介於600~700億元台幣之間，其中約有85%用於VSMC新加坡子公司廠房建置與設備支出，其餘15%則用於8吋晶圓維修產能與設備最佳化支出。

此外，受到部分晶圓廠歲修及年度產品組合改變的影響，預期2026年首季產能利用率約介於80%~85%之間，訂單能見度則維持在3個月左右。

針對目前成熟製程價格趨勢，方略表示，AI應用及投資的浪潮對半導體需求是全面性大增，加上商用、工業用、車用半導體的庫存調整也逐漸回到健康水平。在這樣的情形下，對成熟製程產能某種程度也受到些微排擠。

方略指出，目前成熟製程需求依然強勁，世界先進在此浪潮下，提前在AI伺服器、資料中心進行布局，在電源供應器有良好進展，因此面臨供不應求的狀況。

而在價格方面，他強調，世界先進秉持支援客戶的立場，每當有生產機會就去支援客戶，即使客戶地點位於海外。從過去到現在，世界先進仍針對產線進行大規模投資，成本免不了增加，價格則會與客戶商討，一起在供應鏈進行有價值的銷售管理，邁向雙贏的局面。

另對於台積電最近進行成熟製程產能優化，對於世界先進來說，是否能創造另一波商機？對此，方略表示，不太方便在沒有授權的情況下進行說明。

他表示，業界都知道，台積電是世界先進很重要的策略合作公司，我們會秉持這樣的策略合作模式，去爭取互惠雙贏的局面。

方略指出，目前新加坡12吋廠仍依計畫進行，甚至比預期進度提前，在過去短短3、4個月間，已依進度移入首批機台設備，數量超過200台，約有600位訓練有素的工程師在當地進行設備安裝和流程設定，大概在今年6、7月就可送出首批樣品，期盼年底前通過驗證，並於明年首季量產。預計2027年，世界先進整體產能將進入令人滿意的水平。

此外，世界先進在1月底宣布與台積電簽署「氮化鎵」授權協議，強化高效率電能領域布局。尉濟時在法說會中表示，世界先進對氮化鎵（GaN）市場頗為看好，尤其在資料中心與車用兩大市場，都會有舉足輕重的地位，希望藉此進行更完整布局。世界先進會將台積電授權的技術支援在車用領域。

尉濟時指出，世界先進正積極建構涵蓋自15V至1200V的氮化鎵製程技術，未來資料中心會用到。此次台積電授權的高壓650V技術，不管是效能、成本都很平衡，且技術已成熟，將布局在650V和80V領域。

