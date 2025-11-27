台積電先行遇壓翻黑！台股午盤上漲84點

▲台北股市今（27）日午盤漲點收斂，上漲84.79點或0.31%，來到27494.33點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 感恩節前夕，美國股市週三全數走高，費半上漲逾2%，帶動台北股市今（27）日開盤上漲107.7點、來到27517.24點，不過盤中卻沒有延續氣焰，午盤漲點收斂，上漲84.79點或0.31%，來到27494.33點。

中小型股同步開高走低，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到256.57點，午盤上漲1.55點或0.61%，來到257.69點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：南亞、華邦電、南亞科、立積電、台玻；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯發科、台積電、南亞科、波若威、鴻勁。

權值股多數走高，不過壓抑台股漲幅的就是權王台積電，今日以1450元盤上開出，上漲10元，最高一度來到1455元，不過盤中遇到調節賣壓，一度翻黑下跌5元，午盤守平盤價1440元；鴻海則是開高走高，早盤一度翻黑，不過在買單挹注下走強，午盤上漲2元或0.88%，來到229元。

昨日亮燈漲停聯發科今日持續走強，最高一度衝至1370元，上漲逾5%，午盤則是上漲25元或1.92%，來８４到1325元，成交值來到217億元，成功擠下台積電位居午盤成交量冠軍。

盤中表現最亮眼的族群為塑膠類股，類股指數上漲近6%，近期有消息傳出，南亞通知客戶，因上游原物料（國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布）均上漲，全系列CCL／PP產品價格擬調漲8%，於11月20日交運期生效，帶動今日股價強攻漲停價56.2元，帶動同族群個股走高，台塑、台化、亞聚上漲逾3%，台聚、台達化上漲逾2%。

