台積電先進製程傳外洩 國民黨團砲轟政府監管有問題

台積電前高層疑在退休前蒐集大量先進製程資料、離職後轉往英特爾任職，引發爭議。國民黨團開記者會抨擊，多起非法挖角與技術外移案件接連曝光，已顯示政府監管斷裂、跨部會聯繫不足，使假外資與高薪挖角屢有可乘之機，要向政府提出三項訴求，「補破網、設專責、留人才。」

國民黨團首席副書記長林沛祥說，相關報導指稱台積電前資深副總羅唯仁在退休前要求幕僚整理大量手寫筆記，內容可能涉及2奈米與A16等製程，紙本裝箱超過20箱，後續又轉往英特爾，引發外界關注是否涉及機密外流與競業禁止問題。

林沛祥表示，調查局近月查辦多起案件，顯示半導體技術正以「螞蟻搬家」方式外移，已不僅是產業面問題，而是國安層級警訊。他批評現行罰責不足，政府對可疑資金與跨國挖角反應遲滯，科研環境與留才條件多年未改善。

林沛祥代表黨團提出三項訴求，包括修法強化國安與營業秘密規範、提高刑責罰金；成立核心技術保護專案小組作為單一窗口；並提出科研人員稅務減免與居住協助，改善留才條件。國民黨立委葛如鈞指出，多起外洩事件凸顯技術輸出審查仍不完備，行政院遲未提出完整配套，使產業面臨不確定性。

國民黨立委吳宗憲指出，半導體先進製程外洩風險已非單一個案，涉及國家戰略資產安全，政府相關機關必須全面提升處置層級，避免國家核心技術遭到掏空，權責機關應儘速提出營業秘密法、國家安全法等相關法規修正，避免因刑度與罰金過低，無法有效遏止侵害國本的行為。他強調，這類犯罪若不加重處置，國安風險將持續擴大。

吳宗憲表示，檢調單位必須加快偵辦，高檢署智慧財產檢察分署也應迅速查明真相，完整調查並立即行動。他強調，先進製程是台灣最頂級的戰略資產，任何外洩、竊取或跨國操作，都不是公司內部問題，而是國家安全事件，審判端更需勇於下判決，對可能葬送國家未來的竊國者應從重處斷，避免技術流失再次重演。

