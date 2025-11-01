台積電先進製程傳明年漲價 法人估漲幅3%-10%
先進製程產能持續供不應求，台積電（2330）提前啟動年度議價。業界昨（1）日傳出，台積電9月起陸續先向客戶群溝通2026年先進製程漲價計畫，以反應生產成本墊高，不過，漲幅將依個別客戶採購等級與合作情而異。
根據研究機構與法人先前預測，先進製程2026年報價有望看漲3%至10%不等，雖個別先進製程漲幅不一，但皆優於今年，這也是台積電連續第四年調升報價。儘管漲價趨勢明確，然整體漲幅仍屬溫和，有助維持客戶合作穩定性，但將帶動台積電營收、獲利。
至昨日截稿為止，台積電昨並未評論市場傳聞，且台積電過往也一貫不評論價格問題。不過，法人推估，台積電搶手的3奈米家族製程報價2026年可望上漲至少個位數百分比。
先前已有分析師看好台積電3奈米供不應求明年可望漲價3%，台積10月2日曾回應，「公司不評論價格問題」。台積電當時並強調，「公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」
業界說，儘管在新冠疫情期間，台積電也未任意漲價，多考量和客戶群的長期合作關係。台積電曾在2020、2021年兩度取消年初的銷貨折讓，2023年起恢復例行作業迄今。以台積電2023年報價漲幅來看，相較同業、公司自身，漲幅亦屬溫和，當時主要是綜合考量產能供不應求、通膨與生產成本提升，與客戶溝通調高報價，但也僅個位數百分比，預期2026年先進製程仍將持續反應生產成本。
台積電主要成長驅動力是先進製程，5奈米與3奈米家族占今年第2季營收達六成，第3季續占六成（3奈米占23%，5奈米37%）。台積電先前曾多次強調，與客戶密切合作規畫產能，並投資先進和特殊製程技術以支持客戶需求，同時在客戶信任之下，獲取適當的報酬。
台積電在先進製程領域持續享有領先者紅利，且無替代方案方案。法人看好，隨著相關需求成長，有望帶動台積電營收獲利成長，外資先前已上修台積電AI應用營收的中長期預測，原先2028年AI應用甚至將達到台積電總收入的35%，目前可望提早在今年或明年達到。
先進製程因AI應用持續供不應求。TrendForce先前預測，晶圓廠受惠AI帶動電源管理晶片需求，已規劃2026年全面上調代工價格，儘管漲價幅度尚待協商，卻已成功醞釀市場漲價氛圍。
