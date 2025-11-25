台積電先進製程太旺 擬加碼投資3座2奈米廠

川普多次點名台灣晶片，台積電再度用行動來破除AI泡沫疑慮。（圖／東森新聞）





川普多次點名台灣晶片，台積電再度用行動來破除AI泡沫疑慮！AI熱潮帶動高階晶片需求，台積電先進製程供不應求，持續擴大在台灣投資建廠力道。有半導體供應商透露，近期台積電預計再投資建設3座2奈米廠，地點可望落在南科特定區；如果以1座廠投資金額3000億元推估，台積電的總投資額將達到9000億元。

台積電高雄南科廠外觀灰白間隔，就像晶圓設計。台積電高雄第一座2奈米廠10月才傳出晶片試產成功，如今最新傳出，台積電在台灣再建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區。半導體專家曲建仲指出，台積電目前就是依照客戶開出的未來需求來擴廠，確實目前看起來是很明確，特別是明年的訂單。

廣告 廣告

台積電全台大佈局，董事長魏哲家也說，要在台灣蓋11條產線，因為目前產能是低於需求的3倍。盤點目前先進製程廠區包含2奈米大本營，竹科寶山建2座2奈米廠，中科A14廠區已動工，拚2028年量產，高雄楠梓規劃5座廠，本季已開始量產2奈米。

產能太旺，不只先進製程拚擴廠，就連調研機構都說，預估未來五年台積電12吋月產能將新增逾30萬片；晶圓代工競爭優勢將延續到2030年。儘管三星2奈米產能從每月8000片晶圓成長到明年底的2.1萬片，但實際上良率根本難以匹敵。

半導體專家曲建仲表示，不能認為英特爾和三星就完全不會進步，但不管怎麼說，台積電目前是領先，加上明後年A16、A14也會陸續量產，所以看起來台積電的進度是非常明確。

而台積電董事長魏哲家過去也曾提到，不只今年，以後每一年，台積電的營收、獲利都會創新高。目前台積電市值已經來到1.4兆美元，外媒大膽預測五年內，它會發展成比蘋果市值4兆美元還要高的公司，彷彿應證魏哲家的那句「每年都要創新高」。

更多東森新聞報導

獨家／首例無人機闖花監！專家曝「飛機DIY」：定位晶片被拆掉

川普突改口「不怪台灣搶晶片」恐與這件事有關？

不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話

