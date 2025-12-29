台積電先進製程晶片搶手 外媒：傳2026年將為連續第四年漲價

知情人士透露，台積電2nm製程的晶圓價格漲幅將為個位數；3nm製程的供應短缺可能導致3%的漲幅。（圖片來源／信傳媒編輯部）

科技新聞網站《Wccftech》報導，消息人士透露，台積電通知客戶，從2026年1月1日起，將連續第四年調漲5奈米以下先進製程晶圓的帶翁工價格，儘管價格上漲，客戶仍將爭相下單。

台積電（2330）股價周一收盤上漲20元，漲幅為1.32%，報1530元，當天創下收盤與盤中歷史新高，今年來累計上揚465元或43.66%。

由於台積電2nm（2奈米）晶圓的產能已排至2026年底，人工智慧（AI）晶片需求熱絡，導致供應緊張。

隨著人工智慧投資熱潮的興起，台積電已經對先進製程工藝的客戶發出通知，客戶們將不得不承受從2026年元旦開始的連續第4年的價格上漲。儘管明年第一季通常是淡季，但分析師樂觀認為，這次漲價將有助於緩解市場壓力。台積電保持良好的發展趨勢，但客戶應做好財務準備，因為預計第一輪漲價將從元旦開始生效。

知情人士透露，台積電2nm製程的晶圓價格漲幅將為個位數；3nm製程的供應短缺可能導致3%的漲幅。

儘管3nm和以下晶圓的價格已連續第4年上漲，但台積電的客戶似乎並未因此而退縮，即使他們可以選擇向南韓三星電子及其2nm GAA製程下單。根據《經濟日報》報導，台積電2026年漲價幅度將為個位數，但是實際的漲幅將取決於客戶的訂單量和合約條款。

然而，研究機構推測，台積電先進製程晶片的價格漲幅將在3%至10%之間。事實上，先前有報導預計台積電的3nm製程將於2026年達到產能上限，但是3奈米製程也將面臨供應短缺，導致2026年代工價格調漲3%。

蘋果已經預訂逾一半2奈米產能

眾所周知，台積電擁有卓越的工藝和可靠性，但是這種巨大的成功也帶來挑戰，AI晶片的需求大增，導致人才短缺和資本支出大幅增加。

同時，台積電的供應商擔憂晶圓廠擴建帶來的成本上升，因為他們需要服務的客戶眾多，市場動態也使得他們難以漲價。據悉，這家台灣巨頭的資本支出將在2026年大增至500億美元，其中很大一部分增加的資本將投入拓展2nm等新製程節點，以及確保4nm等主流製程的供應。

隨著AI狂潮來襲，台積電已成為輝達和AMD等美國大客戶的首選合作夥伴，這家台灣晶片巨頭成功佔據巨大的市場份額。

2024年，美國科技巨頭蘋果公司仍然是台積電最大的客戶，佔台積電總營收的24%。據悉，蘋果已經預訂A20和A20 Pro等晶片組2nm製程初始產能的一半以上，使得高通和聯發科等競爭對手只能獲得少量份額，不然他們就要轉向更先進的2n N2P製程。為了因應龐大的市場需求，台積電已經新建三座專注於2nm製程的晶圓廠，但這些晶圓廠的產能提升仍需要一段時間。

