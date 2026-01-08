台積電內鬼多1人！陳姓工程師遭起訴 續押3個月

涉嫌洩密的台積電工程師被起訴後移審法院。（圖／東森新聞）





台積電內鬼案檢方再追加起訴，主導洩密的陳姓主嫌，在兩波起訴中共被求處21年有期徒刑，他主動供出的另一名共犯，被羈押2個月仍否認犯行，今天（8）移審法院。另外東京威力科創也在這波追加起訴名單中，檢方認為沒有盡到監督責任，違反營業秘密法等4罪，求處罰金總計1.2億。

刻意迴避鏡頭，涉嫌洩密的台積電工程師穿囚服踩著藍白拖，被起訴後移審法院。台積電維持技術領先，員工卻把機密洩漏出去，通通涉犯國安法。

台積電內鬼洩密案，涉案的工程師主動供出共犯，檢方查出他們涉嫌擅自重置屬於國家核心關鍵技術的營業秘密，追加起訴。

陳姓男子曾是台積電12廠良率部門工程師，離職後進入台積電的半導體製造設備供應商東京威力科創，2023年到2024年間，卻勾結仍在台積電的前同事，去年8月3人被起訴。而主導洩密的陳姓主嫌，在兩波起訴中被求處共21年有期徒刑。

如今再爆內鬼還有一人，涉嫌參與洩密行動的陳姓工程師，被羈押2個月仍否認犯罪，檢方認為他態度欠佳，起訴求刑8年8個月。

財經專家汪海華：「他們一定都有簽保密條款，所以說這個動作就是知法犯法，這是一個很笨的決定，因為在台積電，如果你待幾十年，可能可以賺到好幾億。」

而在追加起訴名單中的，除了東京威力科創盧姓高階主管案發後刪除檔案，涉嫌滅證，他否認犯行。檢方認為，東京威力科創沒有盡到監督責任，欠缺管理措施，違反營業秘密法等4罪，求處罰金總計1.2億。

台積電洩密案，雪球越滾越大，會不會還有其他內鬼涉案。高檢署強調，為保障國家核心關鍵技術營業秘密，秉持勿枉勿縱。

