台積電內鬼工程師延押2月 3人無緣回家圍爐

前台積電工程師陳力銘等人裁定延長羈押2月，無緣回家團圓過新年。資料畫面

農曆春街將至，不過涉嫌竊取2奈米製程核心技術的前台積電工程師陳力銘、吳秉駿及戈一平等3人，遭智慧財產及商業法院裁定，2月1日起延長羈押2月，並禁止接見通信，註定沒辦法回家過年。

曾任職於台積電系統整合部門的工程師陳力銘，離職後涉嫌勾結吳秉駿、戈一平等多名台積電在職工程師，非法取得先進晶片製程與試產參數，並轉而投效台積電供應商東京威力科創股份有限公司。

去年6月案件曝光後，3人遭羈押禁見，台灣高等檢察署11月偵結後，依違反《國家安全法》、《營業秘密法》等罪名起訴，並分別求處14年、9年、7年重刑，智財法院裁定3延長羈押。

3人羈押期近期屆滿，智財法院1月23日裁定自2月1日起延長羈押2月，並禁止接見通信，不過配偶、直系血親除外，因此3人須在看守所內度過農曆春節，無緣回家與家人團圓。



