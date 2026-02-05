台積電內鬼工程師2人免繼續押！ 吳秉駿、戈一平三限+科控

吳、戈姓工程師裁定交保。（圖／報系資料照）

台積電內鬼案共有5人涉案被起訴，其中涉案的3名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平押期將屆，智財法院日前裁定3人延押禁見2月。不過，吳、戈聲請具保停押以後，合議庭今（2月5日）裁定吳秉駿、戈一平分別以300萬、200萬元交保，並限制住居、出境、出海，並實施科技監控。

回顧案情，高檢署先前查出陳力銘曾為台積電12廠良率部門工程師，離職後進入台積電的半導體製造設備供應商東京威力科創股份有限公司行銷部門，隨後便於2023年到2024年間，勾結在職的台積電工程師吳秉駿、戈一平提供關鍵技術與營業秘密。

高檢署於去年8月起訴陳力銘、吳秉駿、戈一平，認定3人涉犯營業秘密馬、國安法等罪嫌，分別求處14年、9年、7年，全案目前由智慧財產及商業法院審理中，高檢署於同年12月再追加起訴東京威力公司，認其涉犯國安法等罪嫌，並建請罰金1.2億元。

後續檢方又於去年11月10指揮法務部調查局新竹調查站，持法院核發的搜索票執行搜索，並訊問工程師陳韋傑，並且同日向法院聲請羈押禁見獲准。高檢署表示，陳力銘經提訊後主動坦承犯行，並供出陳韋傑，求處7年有期徒刑；而陳韋傑被檢方求刑8年8月；盧姓高階主管為圖卸責，刪除本案犯罪證據且否認犯行，求處1年。

