台積電內鬼案再爆延燒！檢又起訴2人 他因態度不佳被求刑8年8月

台灣高等檢察署偵辦台積電洩密案，日前依法起訴工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平以及東京威利公司，全案交由法院審理中。不過，台高檢持續追查以後，發現陳力銘又透過另位陳姓工程師竊取台積電機密，而東京威力的盧姓高階主管還涉嫌滅證。

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於日前偵辦此案過程中，發覺被告陳力銘與台灣積體電路製造股份有限公司另位陳姓工程師亦另涉國家安全法第8條第2項擅自重製台積公司之國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，被告東京威力科創股份有限公司（下稱東京威力公司）另名盧姓被告亦涉有湮滅刑事證據罪嫌。

台灣高等檢察署今向法院對陳力銘等3人以及東京威力公司依法追加起訴，並分別求取被告陳力銘有期徒刑7年、陳姓員工因未完全坦認犯行，態度欠佳，被檢方求刑有期徒刑8年8月，盧姓被告有期徒刑1年，及對被告東京威力公司求處罰金2,500萬元。

台高檢指出，在偵辦台積電洩密案件過程中，為釐清東京威力公司是否符合國家安全法第8條第7項後段所稱「盡力為防止行為」之要件，經查發覺該公司雲端硬碟內，尚存有台積公司之國家核心關鍵技術項次19，即「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。

台北地檢署於2025年11月10日，指揮法務部調查局新竹市調查站，持法院核發之搜索票執行搜索，並約詢、訊問陳姓員工，於同日向法院聲押禁見獲准。

