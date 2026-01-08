台積電內鬼案再2人起訴 移審智慧法院開庭決定是否續押

記者楊佩琪／台北報導

偵辦台積電內鬼洩密案，台灣高等檢察署先於2024年8月間起訴台積電工程師陳力銘、吳秉駿及弋一平3人，近日再追加起訴工程師陳韋傑涉嫌協助竊密，求刑8年8月。陳韋傑部分，8日移審智慧財產及商業法院，陳男已於上午抵達法院，移審庭將在下午召開，決定是否給予交保或續押。

目前全案在押被告有陳力銘、吳秉駿及弋一平、陳韋傑4人。另東京威力科創因涉嫌違反國家安全法之法人刑事責任部分，也被依國安法、營業秘密法等4罪起訴，並被求處共1億2000萬元罰金。

根據高檢署追加起訴，陳力銘到案後，除坦承犯行，也供出還有一名共犯陳韋傑，涉嫌協助提供「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料給陳力銘。2025年11月10日陳韋傑被檢調傳喚到案，訊後聲押禁見獲准。又陳韋傑否認犯行，高檢署認態度欠佳，追加起訴並求刑8年8月。

而東京威力科創台灣子公司高階行銷主管盧怡尹，被查出內鬼案爆發後，為圖卸責，刪除陳力銘曾上傳給她的檔案，涉妨害刑事案件調查，被滅證罪起訴，求刑1年。東京威力也因此又被追加求處2500萬罰金。

