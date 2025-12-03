台積電內鬼案延燒！被我檢方求處罰金1.2億 東京威力科創回應了

日商東京威力科創（TEL）因日前爆出員工涉及剽竊台積電 2nm 製程機密，遭台灣高檢署追加起訴責任。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 台積電日前爆出「內鬼」剽竊 2nm 製程機密案，台灣高檢署除了起訴 3 名工程師外，並追加起訴日商東京威力科創（TEL）責任，昨（2 日）依《國安法》等 4 罪起訴，建請法院判罰 1.2 億元罰金。對此，東京威力科創回應，目前仍在確認台灣當局公告的詳細內容。

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署發布新聞稿表示，八月底已起訴任職東京威力科創的陳力銘，及任職台積電的吳秉駿、戈一平，認定 3 人竊取台積電國家核心關鍵技術營業秘密，涉犯《營業秘密法》、《國家安全法》等罪嫌，各求刑 14 年、9 年、7 年，案件由智慧財產及商業法院審理中，3 人仍在押。

隨後，高檢署表示，檢察官經訊問陳力銘與東京威力公司相關員工，再比對全案事證以及東京威力公司提出的答辯資料，認定東京威力公司依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力除內部規範訂有一般性、警告性之規定，欠缺踐行具體防範管理措施的事證。檢方以未能阻止員工涉竊取台積電商業機密為由，以多項違反《營業秘密法》、《國家安全法》法罪名起訴東京威力科創，要求地方法院對這家日本半導體商予以裁罰。

對此，《彭博資訊》尋求東京威力科創回應，該公司表示，正試圖向台灣相關單位確認公告內容，並補充說「起訴對象是其台灣子公司」，報導也特別提到，台灣當局並未指控東京威力科創使用台積電的專有技術或機密資料。

東京威力科創是一家為台積電及其他晶圓製造商提供設備的公司，在公司釋出回應後，今（3 日）股價至午盤大漲 5.02%，暫報 32,870 日圓。

