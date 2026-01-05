台積電內鬼案追加起訴！工程師不認罪求刑8年8月 東京威力被罰2500萬

台積電爆發內鬼案。（資料畫面）

台灣高等檢察署偵辦台積電內鬼案，日前依涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌起訴陳姓、吳姓及戈姓工程師，並求處7至14年的重刑，經調查台積電另一名陳姓工程師也涉案，東京威力科創盧姓行銷主管則涉嫌湮滅證據，檢方今（5日）追加起訴陳姓工程師、盧姓主管，分別求處8年8月、1年有期徒刑。

已遭起訴的陳姓工程師曾任台積電12廠之良率部門工程師，離職後到東京威力科創的行銷部門任職，利用與吳姓、戈姓工程師情誼，要求提供台積電國家核心關鍵技術營業秘密檔案或營業秘密；陳姓工程師在偵查中坦承犯行，並供出另一名共犯陳姓工程師，但這位陳姓工程師犯後迄今未完全坦認犯行，態度欠佳，因此遭起訴求刑8年8月。

東京威力科創盧姓行銷主管，則是在知悉遭起訴的陳姓工程師被台積電發現犯行後，為了卸責刪除陳姓工程師上傳的相關檔案，足認有妨害刑事案件調查之犯行，且犯後仍否認，起訴求處1年有期徒刑。

東京威力科創公司因於全案查證過程中，均能依檢察官要求提供相關事證，配合調查，依法求處罰金2500萬元。





