台積電內鬼案首波起訴3工程師延押2月 在看守所裡過年

智慧財產及商業法院審理台積電（2330）內鬼案，首波高等檢察署起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿及弋一平因羈押期將滿，智商院日前召開羈押庭，2日裁定自1月23日起，延長羈押禁見2月。

曾任職台積電工程師的陳力銘，於離職後，前往台積電供應商「東京威力」科創行銷部門任職，自2023年中旬起，陳力銘憑著曾在台積電的情誼，找上吳秉駿、弋一平及一名廖姓男子，要求幫忙遠端登入台積電資料庫，再以手機翻拍螢幕方式，拍下10多張國家核心關鍵技術營業秘密檔案。

之後，台積電察覺有員工異常登入內網情形，在進行內部調查後鎖定陳男等人，於7月8日向高檢署提告。高檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，將陳力銘起訴求刑14年。吳秉駿則被求刑9年，弋一平被依國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，起訴求刑7年。

而陳力銘到案後，除坦承犯行，也供出還有一名共犯陳韋傑，涉嫌協助提供「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料給陳力銘。2025年11月10日陳韋傑被檢調傳喚到案，訊後聲押禁見獲准。又陳韋傑否認犯行，高檢署認態度欠佳，追加起訴並求刑8年8月。

另東京威力科創台灣子公司高階行銷主管盧怡尹，被查出內鬼案爆發後，為圖卸責，刪除陳力銘曾上傳給她的檔案，涉妨害刑事案件調查，被滅證罪起訴，求刑1年。東京威力也因此又被追加求處2500萬罰金。

