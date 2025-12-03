台積電內鬼案高檢署起訴東京威力科創 智財商業法院分案審理

記者楊佩琪／台北報導

台灣高等檢察署偵辦台積電（2330）內鬼案，日前將任職日商東京威力科創的台積電前工程師陳力銘、工程師吳秉駿、弋一平3人依涉嫌違反國家安全法起訴，2日針對法人刑事責任部分，追加起訴東京威力科創。智慧財產與商業法院3日表示已於收案後分案，由法官張銘晃、馮浩庭、彭凱璐組成合議庭審理。

高檢署日前將陳力銘等3人起訴後，認為東京威力科創涉有營業秘密法、國安法等法人刑責共計4罪，追加起訴東京威力科創（代表人伊東晃），並求處1億2000萬元。

高檢署認為，東京威力科創依法對陳力銘負有監督責任，但該公司除內部訂有一般性、警告性之規定外，欠缺踐行具體防範管理措施之事證，認未盡防止行為，應負法律規定之法人刑責。

事件爆發後，東京威力科創曾公開回應，強調公司已立即展開內部調查，迄今未有證據顯示敏感資料外洩，對於事件深表遺憾，並重申遵守法令與倫理準則是經營方針最重要一環，絕不容許任何違規行為，將全力配合司法單位偵辦。

而在9月間的SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展開始前，國際半導體協會（SEMI）成員至總統府拜會總統賴清德，卻傳出原本同行的東京威力科創社長兼執行長河合利樹缺席，傳出是前往新竹與台積電董事長魏哲家會面，可能是為了「賠罪」。不過此消息目前尚未有官方證實。

