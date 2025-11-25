台積電內鬼案！涉偷2奈米國家核心關鍵技術 3工程師羈押禁見延長2月

記者楊佩琪、林盈君／綜合報導

台積電爆發「內鬼案」，離職的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平，涉嫌偷取2奈米國家核心關鍵技術，被檢方依違反國家安全法等提起公訴，今年9月間，智慧財產及商業法院，裁定3人羈押禁見3月，3人提起抗告，最高法院審理後裁定駁回確定。由於羈押期即將屆滿，今（25日）法院裁定自12月1日起，延長羈押禁見2月。

台積電爆發「內鬼案」，遭押的3名工程師被延押2月。（圖／翻攝自Threads）

回顧案情，曾任職台積電工程師的陳力銘，於離職後，前往台積電供應商「東京威力」科創行銷部門任職，自2023年中旬起，陳力銘憑著在曾在台積電的情誼，找上吳秉駿、弋一平及一名廖姓男子，要求幫忙遠端登入台積電資料庫，再以手機翻拍螢幕方式，拍下10多張國家核心關鍵技術營業秘密檔案。

台積電爆發「內鬼案」，遭押的3名工程師被延押2月。（圖／資料照）

之後，台積電察覺有員工異常登入內網情形，在進行內部調查後鎖定陳男等人，於7月8日向高檢署提告。高檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，將陳力銘起訴求刑14年。吳秉駿則被求刑9年。

台積電爆發「內鬼案」，遭押的3名工程師被延押2月。（圖／資料照）

另外，弋一平被依國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，起訴求刑7年。另有3名未被在押被告，因僅涉營業秘密法第13條之1告訴乃論刑責，台積電表明不提告，因而予以簽結。根據智慧財產及商業法院裁定理由，認為3人均坦承犯行，且足認3人涉犯國安法、營業秘密法等罪，犯嫌重大，對於自身所涉犯罪情節、手段、目的之供詞，確曾有前後不一、避重就輕。

台積電爆發「內鬼案」，遭押的3名工程師被延押2月。（圖／資料照）

考量被告3人曾經或現為同事關係，得透過通訊軟體隨時進行聯繫，並在案發後，均有刪除對話紀錄之疑似滅證舉措，有事實足認有串供、滅證之虞。另就此部分犯罪事實之調查，仍待勾稽比對相關通訊軟體對話紀錄、電磁紀錄與共犯間供述，若3人有機會相互勾串，將有使案情陷於混沌不明之高度可能性，有刑事訴訟法規定之羈押原因。

考量陳力銘等3人所為嚴重影響國家安全、產業競爭秩序，若予以具保、責付或限制住居等手段，均不足以確保將來可能之後續審判，或判決確定後之刑罰執行程序得以順利進行，因此有羈押之必要。智慧財產與商業法院於今年9月1日召開羈押庭，訊後裁定3人皆羈押禁見。今（25日）裁定自12月1日起，延長羈押禁見2月。

