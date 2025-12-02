台積電內鬼案！高檢署追加起訴東京威力公司 求處天價罰金

高檢署偵辦台積電內鬼案，之前起訴3名工程師，求處重刑。（圖／東森新聞）





高檢署偵辦台積電內鬼案，之前起訴3名工程師求處重刑，今天針對陳姓工程師轉任職的東京威力公司追加起訴，求處罰金1億2000萬，成為首件法人因國家安全法被起訴的案例。

記者vs.涉洩密工程師（114.09）：「洩密有收錢嗎，會認罪嗎，要拚交保嗎。」

3名工程師涉嫌竊取台積電2奈米製程的營業機密，高檢署智財分署偵辦後，對他們提起公訴，並分別求處重刑，案件目前在法院審理中。

其中一名陳姓工程師被查出，曾在台積電工作8年，後來到日商東京威力科創行銷部門任職，為了協助新東家，找上在台積電的兩名學弟，要求他們以遠端工作的方式登入台積電系統，大量翻拍機密。3個月前還傳出東京威力科創社長河合利樹來台參加半導體展前，已經先到新竹，親自向台積電董事長魏哲家致歉。

廣告 廣告

台積電副總侯永清VS.記者（114.09）：「副總有和東京威力的社長見到面了嗎？」

高檢署認為東京威力科創，依法對轉任的陳姓工程師負有監督責任，但未善盡防止違法行為，涉嫌違反國家安全法，在今（2）日追加起訴。高檢署認東京威力公司涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，分別求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，定應執行1億2千萬，也成為我國首件因國家安全法起訴法人的案例。

更多東森新聞報導

45歲辣媽侵犯女兒同學！遭法院判26年重刑

重刑犯買通獄警享「性派對特權」 祕密房間、女模入監全曝光

女獄警監獄開後宮！禱告室激戰囚犯4分鐘 恐面臨重刑

