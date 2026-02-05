台積電內鬼案2工程師獲准交保 實施科技監控共繳500萬回家過年

台積電3名工程師日前被法院裁定延押，今天吳姓、弋姓工程師獲准交保。（資料畫面）

台積電2奈米洩密案已起訴4名工程師、1名行銷主管，第一波起訴的陳姓、吳姓、弋姓工程師，智慧法院上月底裁定延押2個月，原本以為3人都將在看守所裡度過農曆新年，今天（5日）卻出現轉折，合議庭裁定吳姓、弋姓工程師各以300及200萬元交保，限制住居、出境、出海並實施科技監控。

檢方調查指出，曾任職台積電的陳姓工程師，離職後進入供應商「東京威力科創」擔任行銷，疑因機台測試不過關、面臨績效壓力，自2023年起找上前同事吳姓、戈姓工程師幫忙，要求遠端登入台積電內網，再由他以手機翻拍螢幕，竊取14奈米以下製程、2奈米製程關鍵技術等十餘份國家級機密。

台灣高等檢察署日前依違反《國家安全法》、《營業秘密法》等罪名，起訴陳姓、吳姓、戈姓3名工程師，分別求處14年、9年、7年重刑；智慧財產及商業法院日前強調，考量竊密內容屬「國家核心關鍵技術」，且仍有滅證、串證疑慮，因此裁定延押，吳姓、弋姓工程師突然獲准交保，疑似已吐露關鍵案情，仍待法院發布交保理由。





