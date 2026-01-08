台積電內鬼洩密案 另一工程師移審智慧法院

台積電內鬼洩密案移審陳姓工程師。(記者王藝菘攝)

〔記者王定傳／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘涉嫌勾結在職工程師吳秉駿、戈一平翻拍機密資料，高檢署去年已依違反國家安全法起訴3人。檢方追查發現，台積電另一名工程師陳韋傑涉重製國家核心技術，且東京威力高階主管盧怡尹於案發後刪除資料涉嫌滅證，週一追加起訴3人，今日全案移審法院，在押中的工程師陳韋傑也移由法院決定是否繼續羈押。

檢方是追加起訴3人，移審後預計由原審理的合議庭審判長張銘晃、陪席法官馮浩庭、受命法官彭凱璐併案續審。

檢方偵辦期間為釐清東京威力公司是否符合國安法「已盡力防止不法行為」的免責要件，深入調查後發現，該公司雲端硬碟內仍有台積電列為國家核心關鍵技術的營業秘密資料，內容涉及「14奈米以下製程之IC製造技術，以及其關鍵氣體、化學品與設備技術」。

陳力銘於偵查過程中，經提示相關事證後坦承犯行，並供出共犯陳姓員工，使檢方順利追查案情。檢方考量其自白及協助偵辦，求處7年徒刑，並建請法院審理時，依國安法規定酌情減輕刑責。

至於陳韋傑，檢方認為其犯後迄今未完全坦認犯行、態度不佳，求刑8年8月。

東京威力公司盧怡尹，被控於得知陳力銘遭台積電發覺犯行後，為卸責而刪除陳力銘上傳的相關檔案，導致犯罪證據遭湮滅，已妨害刑事案件調查，且犯後仍否認犯行，求刑1年。

另因東京威力公司依檢察官要求提供相關資料，配合調查，對釐清案情雖有助益，但仍難認已完全履行防止義務，因此繼去年12月遭追加起訴並科處1.2億元罰金後，檢方再依法求處罰金2500萬元。

