台積電內鬼洩密案！智慧法院裁定3工程師延押2個月

台積電爆發內鬼工程師洩二奈米技術，違反國安法遭收押禁見。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台積電爆發二奈米洩密案，離職的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平涉嫌偷取2奈米國家核心技術，檢方今年9月初依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等起訴，智慧財產法院裁定羈押禁見3個月，今日再度裁定延押禁見2個月，可抗告。

前台積電工程師陳力銘離職後轉投「東京威力」科創行銷部門，自2023年起找上吳秉駿、弋一平等台積電工程師，要求幫忙遠端登入台積電資料庫，再以手機翻拍螢幕方式，拍下10多張國家核心關鍵技術營業秘密檔案。

台積電發現有員工異常登陸內網，進行內部調查後向高檢署提告，隨後依涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，對陳力銘起訴求刑14年、吳秉駿則被求刑9年、弋一平起訴求刑7年。

智慧法院指出，3人均因違反國家安全法等案件，先前經法官訊問，認為犯罪嫌疑重大，具有刑事訴訟法羈押原因，且3人對於所涉犯罪情節、手段、目的等供詞，曾前後所述不一，對犯罪細節避重就輕，案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄的疑似湮滅證據舉措，因此裁定羈押禁3月。

羈押時間即將到期，智慧法院認為3人犯行不僅損及個別企業利益，危及國家整體安全，基於權衡刑事司法權有效行使、被告人身自由私益及防禦權受限制程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，合議庭認為仍有繼續羈押的必要，因此裁定延押禁見2月。

