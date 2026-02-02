台積電內鬼洩密案！3工程師再延押2月 看守所內過年

台積電內鬼洩密案，3名主嫌自2月1日起延長羈押禁見2個月。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台積電2奈米製程機密外洩案，台積電離職工程師陳力銘，勾結仍在台積電的吳秉駿、戈一平，翻拍2奈米製程機密洩漏給陳力銘任職的東京威力，首波高等檢察署起訴羈押期將滿，智商院裁定，3人仍有勾串滅證之虞，自2月1日起延長羈押禁見2個月。

陳力銘曾任職台積電12廠良率部門工程師，離職後轉任東京威力公司行銷部，明知台積電保密措施規範，卻在2023年8月至2025年中旬，利用過去的情誼，要求吳秉駿、弋一平幫忙遠端登入台積電資料庫，再以手機翻拍螢幕方式，拍下10多張國家核心關鍵技術營業秘密檔案。

廣告 廣告

台積電察覺有員工異常登入內網情形，在進行內部調查後鎖定陳男等人並提告，高檢署偵辦後，依涉犯營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，將陳力銘起訴求刑14年，吳秉駿則被求刑9年，弋一平被依國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，起訴求刑7年。

因3人押期將屆滿，智財商業法院調查認為為3人仍有勾串滅證之虞，已裁定3人從2月1日起，延長羈押2月，將在看守所裡過年，並禁止接見通信，不過配偶、直系血親除外。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

詐團利用Deepfake破解「數字人民幣App」！55位中國人被騙逾2億

險成防疫破口！雲林男購入中國黑心禽流感疫苗 雲檢偵結起訴