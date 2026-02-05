台積電內鬼洩密案1工程師續押 吳秉駿、戈一平交保受科技監控



台積電工程師涉嫌外洩機密案，涉案的3名工程師陳力銘、吳秉駿及戈一平，日前已遭高等檢察署提起公訴。由於羈押期限即將屆滿，智慧財產及商業法院（智商院）先前召開羈押庭，裁定自1月23日起，對3人延長羈押並禁止接見通信2個月。其中，吳秉駿與戈一平聲請具保停押，合議庭於本月5日作出裁定，分別准以新台幣300萬元及200萬元交保，但須配合限制住居、限制出境與出海，並接受科技監控。

回顧案情，曾任職於台積電的工程師陳力銘，離職後轉往台積電供應商東京威力任職，負責科創行銷相關業務。自2023年中旬起，陳力銘利用過去在台積電累積的人際關係，找上仍在職的吳秉駿、戈一平，以及另名廖姓男子，要求協助遠端登入台積電內部資料庫，並以手機翻拍電腦畫面的方式，拍攝10多張涉及國家重要關鍵技術的營業秘密檔案。

台積電隨後察覺內部系統出現異常登入情況，展開內部調查後，鎖定陳力銘等人涉案，並向高等檢察署提出告訴。檢方偵辦後，認定陳力銘涉犯《營業秘密法》意圖在域外使用而竊取營業秘密罪，以及《國家安全法》所規定之國家關鍵技術營業秘密域外使用罪，依法將其起訴並求處14年有期徒刑。吳秉駿則被依相關罪嫌起訴並求刑9年，戈一平則遭依《國安法》國家關鍵技術營業秘密域外使用罪起訴，求刑7年。

陳力銘除了到案後除坦承犯行外，亦供出另有一名共犯陳韋傑。檢方指出，陳韋傑涉嫌協助提供14奈米以下製程之IC製造技術，以及相關關鍵氣體、化學品與設備技術等營業秘密資料給陳力銘。2025年11月10日，陳韋傑遭檢調傳喚到案，訊後裁定羈押禁見。由於陳韋傑否認涉案，高檢署認為其犯後態度不佳，遂追加起訴，並向法院求處8年8月有期徒刑。（責任編輯：殷偵維）

